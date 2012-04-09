У Харкові з вікна на восьмому поверсі випала 1,5-річна дитина

У Харкові з вікна на восьмому поверсі випала і загинула півторарічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася вчора.

Хлопчик 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. За словами матері, вона залишила дітей у кімнаті та вийшла на кухню. У цей час малюк бавився на дивані біля вікна.

Правоохоронці проводять перевірку. Хід дослідчої перевірки контролюється прокуратурою Харківської області.