У Києві встановлять пам’ятник вченому-хірургу Караваєву

У Солом’янському районі Києва планується встановити пам’ятник відомому вченому-хірургу Володимиру Караваєву з нагоди 220-річчя від дня його народження.

Відповідне звернення Солом’янського районного товариства інвалідів «Надія» підтримала комісія Київради з питань культури і туризму, повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Олександра Бригинця.

«Наша мета - наповнення пострадянського Києва символами, пов’язаними з історією Києва та історією України. Переважно йдеться про історичні події та про відомих українських політиків і митців, але цього разу ми підтримали ідею вшанувати видатного українського вченого-хірурга», - пояснив О.Бригинець.

*** В.Караваєв – хірург, доктор медицини, заслужений ординарний професор. Професор Київського університету, один з організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан.