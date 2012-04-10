Ротвейлера, що загриз 9-річну дівчинку, повернули господарю

Міліція закрила кримінальну справу проти господаря собаки породи ротвейлер, яка загризла 9-річну школярку із села Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася 25 грудня минулого року в обідню пору. Коли дівчинка зайшла у двір біля будинку своєї подружки, на неї накинувся собака. Дорослих на той час вдома не було, відтак вгамувати ротвейлера було нікому. Відтягнула від собаки онучку бабуся, яка теж постраждала від укусів пса, та кілька сусідів. З місця події дитину забрала швидка допомога. До лікарні дівчинку привезли у важкому стані, однак врятувати її не вдалося. Отримані рани виявилися несумісні з життям.

Проти господаря собаки міліція порушила кримінальну справу за статтею "ненавмисне вбивство" Кримінального кодексу України. Ще у березні справу мали передати до суду. Однак, за словами начальника УМВС України в Чернівецькій області Миколи Харабари, "проводили слідчі дії, експертизи. Але від батьків загиблої надійшла зустрічна заява з проханням не притягувати до відповідальності господаря собаки. Нами було встановлено, що з боку господаря всі заходи робилися для того, аби собака не був без контролю. За погодженням обласної прокуратури справу ми закрили".

Ротвейлера повернули власникові.



