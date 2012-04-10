У Луганській області через ГРВІ закрито на карантин 14 шкіл

У Луганській області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ в місті Краснодоні (перевищення на 70,0%) і Старобельському районі (перевищення на 66%).

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній службі Луганської області.

У зв`язку з цим закрито для проведення протиепідемічних заходів 14 шкіл у Краснодоні.

Усього в Луганській області, згідно з оперативними даними, рівень захворюваності на ГРВІ не перевищує епідемічний поріг, і становить 56,8 на 10 тис. населення при епідемічному порозі 57,8.

За минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 12 тис. 625 чоловік, з них 8 тис. 418 дітей. Були госпіталізовані 733 чол., з них 566 дітей.

З початку епідсезону в Луганській області на ГРВІ захворіли 264 тис. 587 чоловік.