У Харкові із "швидкої" викрали кардіограф і сумку з ліками
10:53, 10 квітня 2012Новини регіонів
0
Порушено кримінальну справу
У Харкові з машини швидкої допомоги невідомі викрали кардіограф і сумку з ліками.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, крадіжка сталася на території лікарні № 31.
Правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи з розшуку злочинців.
Слідчий відділ райвідділу міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter