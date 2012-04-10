Одещина: банда викрадала людей і вимагала викуп

Співробітниками УБОЗ МВС України в Одеській області знешкоджено бандитське угрупування, причетне до скоєння низки тяжких злочинів, зокрема викрадення людей з метою отримання викупу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС в області.

Як уточнили в міліції, однією з останніх жертв чотирьох бандитів, троє з яких виявилися рецидивістами, став захоплений місцевий підприємець, дружина якого звернулася по допомогу до міліції. Протягом трьох діб садисти жорстоко били полоненого, загрожували вбити, вимагаючи від дружини викуп у розмірі 10 тис дол. На підтвердження серйозності своїх намірів жінці давали прослуховувати по телефону звуки знущань над її чоловіком.

Згідно з документально закріпленими фактами, фігурантам у кримінальній справі, яку передано до суду, доведеться нести відповідальність за ознаками ст. 257 (бандитизм), а також іншими статтями КК України, що передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.