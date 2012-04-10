У Лисичанську оголошено карантин: є загроза зараження сказом

У місті Лисичанськ Луганської області оголошено карантин у зв`язку із загрозою зараження сказом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Лисичанської міської ради, карантин оголошено відповідно до рішення надзвичайної протиепізоотичної комісії від 6 квітня на території ймовірного зараження.

До неї увійшли вулиці: Харківська, П’ятигорська, Кримська. До загрозливої зони щодо сказу увійшли також вулиці Кожедуба, Артемівська, генерала Потапенка (від вул. Паустовського до Першотравневої), Московська (до Першотравневої), шахта ім. Мельникова.

Карантин у місті оголошено після того, як 31 березня у районі шахти ім. Мельникова була зафіксована загибель тварини, яка постраждала від укусів лисиці. Після лабораторного дослідження трупа тварини встановлено діагноз «сказ м`ясоїдних».

У неблагополучній зоні введено карантинні обмеження, заборонено проведення заходів із залученням тварин (кішок, собак), і переміщення тварин. З 8.00 до 16.00 на території міської державної лікарні ветеринарної медицини проводяться вимушені щеплення тварин проти сказу.