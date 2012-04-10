Водопровідну воду продавали як мінеральну

Фахівці Управління Держгірпромнагляду в Одеській області перевірили приватне підприємство, яке випускало бутильовану воду під торговою маркою «Гагарінська».

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду, було встановлено, що лінія з розливу води підключена до «водопровідної мережі місцевого водоканалу». При цьому своєї свердловини для видобутку мінеральної води власник підприємства не має, договір на постачання мінеральної води підприємець не надав.

Встановлено також, що «лінія розливу підключена до електромереж 0,4 кВ. Проте не проведені профілактичні випробування електроустановок, а також не призначена наказом особа, відповідальна за безпечну експлуатацію електрогосподарства цеху».

Крім того, з`ясувалося що лінія з розливу води в пляшки розташована в цеху, який не призначений для цього виду діяльності. Будівля не прийнята в експлуатацію комісією.

З урахуванням цього Держінспекція заборонила експлуатацію електроустановок цеху. Підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності. Також матеріали перевірки передані в правоохоронні органи.