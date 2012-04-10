У парку Києва невідомі отруїли домашніх собак

У парку в Шевченківському районі Києва невідомі отруїли домашніх собак, які належали мешканцям сусідніх будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час акції власників загиблих тварин та мешканців сусідніх будинків повідомила керівник Спілки захисту тварин Animal Норe Офелія Моцарт (дівчина використовує псевдонім, бо боїться помсти догхантерів).

Вона повідомила, що ввечері 7 квітня в Павлівському парку на розі вулиць Павлівська та Гоголівська собаки, яких вигулювали господарі, з’їли розкидані шматочки ковбаси, в яких була отруйна речовина.

«За 20 хвилин почалися конвульсії, пішла піна з роту, підвищене слиновиділення», - додала О.Моцарт.

Таким чином, загинуло 5 домашніх собак, ще дві собаки знаходяться в реанімації. При цьому, за інформацією зоозахисників, бездомних собак поблизу цього парку та сусідніх будинків вже давно ніхто не бачив.

«Невідомо, хто це робить, але, скоріш за все, це не ЖЕКи», - сказала О.Моцарт і додала, що зоозахисники намагаються розслідувати цей випадок.

Водночас вона зазначила, що кілька днів тому від одного із зоозахисників надійшла інформація про те, що протягом цього тижня в Києві масово труїтимуть бездомних кішок та собак.

Також О.Моцарт повідомила, що шматочки ковбаси із отрутою передані журналістам, які мають відправити їх на експертизу. Вона припускає, що тварин могли отруїти ізоніазідом.

«Він протитуберкульозний, це ліки для людей. Вони не мають продаватися в аптеках без рецепту», - наголосила О.Моцарт і додала, що зловмисники могли придбати цей засіб в інтернет-аптеці.

Деякі власники собак вже написали заяви до Шевченківського райвідділу міліції.