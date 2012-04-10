У Ніжині чоловік на ринку погрожував підприємцям гранатою

У Ніжині на Чернігівщині міліція затримала чоловіка, який на ринку погрожував підприємцям гранатою.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

Нетверезий чоловік ходив по ринку і вимагав від підприємців пред`явити торгові патенти та ліцензії на торгівлю, погрожуючи застосувати гранату.

Керівництво Ніжинського міськвідділу, отримавши повідомлення про надзвичайну подію, провело додатковий інструктаж слідчо-оперативної групи, акцентуючи особливу увагу на заходах безпеки та збереженні життя і здоров`я громадян. Для блокування виходів з ринку та організації можливої евакуації громадян, на місце також виїхала група швидкого реагування міськвідділу та наряди державної служби охорони. Оперуповноважені сектору карного розшуку затримали правопорушника.

У присутності експерта-вибухотехніка працівники карного розшуку вилучили гранату та передали на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС.

Як виявилося, чоловік нещодавно був умовно засуджений за крадіжку. Його дії на ринку підпадають під ст.296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Затриманий повідомив, що гранату придбав з метою перепродажу. Міліція встановлює особу, яка продала йому гранату.