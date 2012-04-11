На старій фермі обвалилася стіна: загинули діти
08:26, 11 квітня 2012Новини регіонів
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Проводять перевірку
У селі Переброди Дубровицького району на Рівненщині внаслідок обрушення стіни на території колишньої ферми загинули двоє дітей.
Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, повідомлення про трагедію надійшло до райвідділу внутрішніх справ о 18.35
На місце події виїхав прокурор району Юрій Чернега та слідчо-оперативна група з числа працівників міліції.
Попередньо встановлено, що раптово обвалилася стіна будівлі ферми та завалила дітей, які там гралися. Загиблі дівчатка були, відповідно, 2001 та 2009 років народження.
У даний час триває дослідча перевірка обставин цієї трагедії.
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