На старій фермі обвалилася стіна: загинули діти

У селі Переброди Дубровицького району на Рівненщині внаслідок обрушення стіни на території колишньої ферми загинули двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, повідомлення про трагедію надійшло до райвідділу внутрішніх справ о 18.35

На місце події виїхав прокурор району Юрій Чернега та слідчо-оперативна група з числа працівників міліції.

Попередньо встановлено, що раптово обвалилася стіна будівлі ферми та завалила дітей, які там гралися. Загиблі дівчатка були, відповідно, 2001 та 2009 років народження.

У даний час триває дослідча перевірка обставин цієї трагедії.