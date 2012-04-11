14-річну дівчина покінчила собою через цькування у соцмережах

Дівчина наклала на себе руки через цькування у соцмережі.

У Закарпатті школярі зацькували свою однокласницю усоціальній мережі до самогубства, повідомляє ТСН.

Батьки, які не користуються інтернетом, про те, що над дитиною знущалися, довідалися лише по тому, як вона наклала на себе руки.

Мати 14-річної Аліни припускає, що образлива сторінка в соціальній мережі від імені її доньки з`явилася на початку березня.

"Її фотографували так, що зрозуміло, що вона то не бачила. Просто в дворі школи, що вона йде. Або сидить за партою і слухає в навушниках. Потом підписували різні вульгарності", - розповіла мати Алла Фіцай.

Про те, що її дитину цькували в мережі, Аллі розповіли родичі. Також вони бачили, що деякі сороміцькі фото зникли в день смерті, а саму сторінку прибрали вже після похорону.

Алінині однокласники про розпусний профіль чули, але, запевняють, що ніхто не бачив.

Закарпатська міліція схопилася перевіряти соцмережу, коли перевіряти вже було нічого.

Зв`язатися з адміністрацією самих соцмереж і вмовити їх видалити щось образливе з чужої сторінки нереально. Спонукати їх та інтернет-провайдера розкрити інформацію про інтернет-хулігана може лише міліція. Але й у правоохоронців є чіткий перелік питань, у які вони можуть втручатися.

"Поки що це в нас може стосуватися релігійних образ, за національністю якісь образи людини. Погроза життю - загроза вбивства. Ось ці категорії. В іншому випадку ніякої кримінальної відповідальності не передбачено", - повідомив речник МВС України Володимир Поліщук.

Тож навіть у випадку, як із 14-річною Аліною Фіцай, яку в соцмережі зацькували до краю, можа було звертатися до суду - за образу честі та гідності. Але допоки її сторінка існувала.