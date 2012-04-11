Луганщина: двоє осіб отруїлися невідомою речовиною

14:35, 11 квітня 2012
Новини регіонів
0

У приватному житловому будинку

10 квітня у Ровеньках Луганської області чоловік 1939 р.н. та жінка 1938 р.н. загинули через отруєння невідомою речовиною у приватному житловому будинку.

На місці події пожежі не було. Підрозділи МНС не залучались, повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

Повідомлення до МНС надійшло від міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter