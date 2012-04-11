Луганщина: двоє осіб отруїлися невідомою речовиною
14:35, 11 квітня 2012Новини регіонів
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У приватному житловому будинку
10 квітня у Ровеньках Луганської області чоловік 1939 р.н. та жінка 1938 р.н. загинули через отруєння невідомою речовиною у приватному житловому будинку.
На місці події пожежі не було. Підрозділи МНС не залучались, повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.
Повідомлення до МНС надійшло від міліції.
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