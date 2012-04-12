Київщина: легковик зіткнувся з вантажівкою, загинуло четверо
09:34, 12 квітня 2012Новини регіонів
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Ще двоє травмовані
На Київщині під час зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо осіб, ще двоє травмовані.
Як повідомляє прес-служба МНС України, ДТП сталося вчора вранці у Кагарлицькому району на автошляху Київ-Знам’янка за участі легкового автомобіля Mitsubishi Carisma та вантажного „ГАЗ-53”.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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