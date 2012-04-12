Київщина: легковик зіткнувся з вантажівкою, загинуло четверо

На Київщині під час зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо осіб, ще двоє травмовані.

Як повідомляє прес-служба МНС України, ДТП сталося вчора вранці у Кагарлицькому району на автошляху Київ-Знам’янка за участі легкового автомобіля Mitsubishi Carisma та вантажного „ГАЗ-53”.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.