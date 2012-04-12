Донеччина: на робочому місці помер машиніст тепловозу

Сьогодні у м. Димитрове Донецької області на ТОВ «Димитроввантажтранс» на робочому місці помер машиніст тепловозу 1973 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці профспілки при Червоноармійському територіальному комітеті Ігоря Подоляку.

За його словами, при виконанні маневрових робіт на залізничній станції «Шахтна» машиніст відчув різке погіршення стану здоров`я, яке супроводжувалося станом непритомності. Черговий по станції оперативно викликав швидку допомогу, але врятувати людину медикам не вдалося, і лікар «швидкої допомоги» констатував смерть. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

В даний час судово-медична експертиза з`ясовує точну причину смерті машиніста.