У Луганську помер один із двох потерпілих у ДТП пішоходів, збитих на переході водієм автомобіля Hyundai Tucson.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із організаторів акції зі збору коштів на лікування потерпілих Олександр Гнатишин. За його словами, інформацію підтвердила подруга померлого.

Як сказав О.Гнатишин, вчора стан хлопця погіршився, його було прооперовано, він впав у кому. Сьогодні медики констатували смерть. Стан потерпілої в ДТП дівчини залишається стабільно тяжким.

Як повідомили УНІАН у правозахисному центрі «Поступ», Окружний адміністративний суд Луганська вчора пізно ввечері заборонив проводити сьогодні акцію біля будівлі облдержадміністрації на підтримку потерпілих у цій ДТП. Суд ухвалив таке рішення за позовом Луганської ОДА.

Водночас прес-секретар губернатора Луганської області Володимира Пристюка Андрій Діхтяренко в коментарі УНІАН спростував інформацію про те, що ОДА подавала позов до суду. «Губернатор повністю підтримує учасників акції, і його адміністрація ніколи б не стала ініціатором такого позову. Можливо, ініціатором була міська рада, і сталася така плутанина», - сказав А.Діхтяренко.

Начальник управління Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики Оксана Терещенко в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН коментувати ситуацію відмовилася. «Наша прес-служба готує офіційний коментар, і він з`явиться на сайті міськради впродовж години», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня о 19.50 в центрі Луганська водій автомобіля Hyundai Tucson на пішохідному переході збив дівчину, 1991 року народження, і молодого чоловіка, 1987 року народження. Вони з тяжкими тілесними пошкодженнями були госпіталізовані.

За фактом ДТП Слідчим управлінням ГУ МВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України.

11 квітня суд ухвалив рішення про взяття під варту водія автомобіля.