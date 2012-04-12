Луганщина: від отруєння чадним газом загинуло 3 осіб
11:59, 12 квітня 2012Новини регіонів
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Електронагрівальні прилади
В Луганській області від отруєння чадним газом загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 13.53 11 квітня у с. Харківський м. Свердловськ, у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації електронагрівальних приладів виникла пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння загинуло троє осіб.
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