На Рівненщині ліквідували лабораторію, де виявляли рак

На Рівненщині ліквідовано централізовану цитологічну лабораторію, що діяла на базі обласної клінічної лікарні і займалася ранньою діагностикою пухлиноподібних захворювань.

Про це УНІАН повідомили з прес-служби обласної організації Української народної партії.

Цитологічна лабораторія обслуговувала 12 районів області та всі обласні медичні заклади Рівного, за винятком онкодиспансеру. За рік тут проводилося близько 200 тисяч досліджень. Штат лабораторії налічував 23 посади.

Більшість медичних працівників під маркою реорганізації потрапили під скорочення без подальшого працевлаштування.

Працівники лабораторії, які звернулися до обласної УНП, наголошують, що, їхнє скорочення не було погоджено ані з колективом, ані з профспілкою. Їм лишень пояснили, що цитологічну службу переводять в обласний онкодиспансер.

На думку медиків, колишніх працівників лабораторії, її діяльність сприяла значному поліпшенню показників із профілактики та діагностики раку. Аналіз останніх 15 років показав, що ефективність гінекологічних профілактичних оглядів в області зросла майже у 10 разів; в 4,5 рази підвищилась питома вага активно виявленого при профогляді до числа вперше зареєстрованих випадків раку шийки матки; у 6 разів збільшилася кількість ранніх, доклінічних форм захворювання; на 32 відсотки

знизилася захворюваність та на 34 - смертність від раку шийки матки. Ці показники є одними з найкращих в Україні, - наголошують колишні працівники лабораторії.

Конкретні причини ліквідації цитологічної лабораторії та діяльність подібної служби у структурі онкодиспансеру в облуправлінні охорони здоров’я поки що не коментують.