У дитсадках довідка про місце реєстрації дитини необов’язкова

У Головному управлінні освіти і науки КМДА спростовують інформацію щодо обов’язкової вимоги до батьків дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади столиці, надавати довідку про місце реєстрації дитини.

Про це йдеться у коментарі ГУ освіти та науки наданому у відповідь на запит УНІАН у зв’язку з появою в ЗМІ інформації щодо зазначеного питання. (УНІАН: 10 квітня депутат Київради Олександр Бригинець, посилаючись на повідомлення батьків дітей з Оболонського району, заявив, що заклади дошкільного навчання зобов’язали вимагати від батьків вихованців довідку про реєстрацію дитини в Києві. Депутат наголосив, що він не знає, з якою метою від дитячих садків вимагають таку інформацію, але працівники навчальних закладів запевнили, що вони формально поставились до вимоги керівництва, рятуючи дітей від можливих фінансових та дискримінаційних репресій.)

Натомість начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова зазначила: «У дошкільних навчальних закладах не вимагають від батьків дітей довідок про місце реєстрації дитини. Жодного доручення чи, тим паче, документу з таким змістом у Головному управління освіти та науки не існує. Міська влада прекрасно розуміє, що у столиці проживає велика кількість приїжджих людей, які мають аналогічні права на освіту, медичне забезпечення, тощо. Це стосується і дитячих садочків. При зарахування до дошкільних навчальних закладів дійсно враховуються місце проживання дитини, але виключно задля того, аби уникнути перевантаження дитсадків».

Начальник Управління освіти і науки КМДА також зауважила, що при зарахування до садочків перевага надається тим діткам, які мешкають поруч з навчальних закладом – відповідно до розпоряджень районних у місті Києві державних адміністрацій за дошкільними навчальними закладами закріплені певні житлові будинки. Саме тому керівники закладів просять батьків надати інформацію про місце проживання дитини. Однак подання довідки про місце реєстрації дитини не є обов’язковим, зазначається в коментарі.

Згідно з Положенням про дошкільні навчальні заклади, для зарахування дитини у дитячий садок необхідно подати наступні документи: копія свідоцтва про народження, медична картка форми 026, а також медична довідка про епідемічне оточення.

В.Горюнова нагадала, що відповідно до ст.57 Конституції України та ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту» принципом дошкільної освіти є доступність та рівність.

За даними КМДА, наразі у дошкільних навчальних закладах столиці здобувають освіту 93,6 тис. дітей, які проживають у Києві, незалежно від місця реєстрації.

«Взагалі, проблема зарахування до дитячих садочків буде вичерпана тоді, коли ми ліквідуємо дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах. І наразі ми активно працюємо над цим», – додала В.Горюнова.

Зокрема, вона розповіла, що з минулого року у столиці успішно працює програма «Відновлений дитячий навчальний заклад». У 2011 рік у столичних дошкільних навчальних установах додатково з’явилося 4220 місць. Тож у 2012 році дитсадках столиці з’явиться, як мінімум ще 3735 місць.

У поточному році планується відновити 10 дошкільних навчальних закладів потужністю 2015 місць, з них 1 – відомчого підпорядкування на 250 місць.

Також у працюючих дошкільних навчальних закладах відновлять роботу 86 груп на 1720 місць, що рівнозначно 8 дошкільним навчальним закладам потужністю 220 місць.