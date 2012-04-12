Кияни вийшли на толоку

На вулицях столиці стартувала загальноміська толока.

За ініціативи голови КМДА Олександра Попова, сьогодні, у чистий четвер, комунальні служби об’єднали зусилля з громадськістю, аби причепурити Київ до Великодня, повідомляє прес-служба КМДА.

Наразі толоки розпочалися у всіх районах. За попередніми даними організаторів, до акції вже приєдналися понад 25 тисяч людей. Серед них не лише працівники комунальних установ, а й активні кияни, представники державних та приватних установ, районних адміністрацій, усіх структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, депутатського корпусу Київради, громадських організацій, комунальних засобів масової інформації, а також зірки спорту та естради. Нагадаємо, що для прибирання у місті було визначено понад 2000 локацій.

Так, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вже долучився до толоки у Ландшафтному парку Солом’янського району. Тут же працюють Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко (дует «Кролики»), а також співачка Катерина Бужинська. Спільними зусиллями у парку сьогодні приберуть опале листя, висадять дерева та кущі.