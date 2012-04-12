Кіровоград: дитячій лікарні зібрано майже 100 тис. грн

У Кіровограді організатори четвертого благодійного Великоднього аукціону зібрали майже 100 тис. грн для потреб операційного відділення обласної дитячої лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила організатор аукціону Вікторія Талашкевич.

Під час благодійних торгів було продано всі 30 картин, представлених місцевими художниками та майстрами з інших областей. Стартова ціна за лот іноді виростала у 5-6 разів, найдорожчою стала робота одесита Сергія Дриги, що була продана за 26,1 тис. грн.

Благодійний аукціон відбувається у Кіровограді напередодні Великодня вже вчетверте. Картини для продажу безоплатно надають художники та колекціонери, щоб зібрати кошти на допомогу дітям.

У 2009 році на першому аукціоні було зібрано 27,7 тис. грн, на ці кошти було придбано меблі та техніку для дитячого будинку. Торік організатори продали картини за 70 тис. грн, гроші спрямували на покупку обладнання для гематологічного відділення обласної дитячої лікарні.