В Одесі міліція затримала торговця героїном

В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали на території міської лікарні наркоторговця, який розшукується поліцією Російської Федерації за причетність до збуту героїну.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю облУВС, за словами начальника УБНОН Дмитра Головіна, «стосовно 25-річного громадянина Росії в квітні 2011 року порушено правоохоронцями Саратовської області кримінальну справу, згідно з ч. 1 ст. 228 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)».

20 червня було винесено постанову про притягнення його до відповідальності як звинуваченого за збут героїну, а 25 жовтня його було оголошено МВС Росії в міжнародний розшук.

Зараз вирішується питання про екстрадицію затриманого до Росії.