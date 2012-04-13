У Стаханові люди залишилися без води
16:49, 13 квітня 2012Новини регіонів
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Сталася аварія
Сьогодні вранці через пошкодження лінії електропередач, яка живить свердловини Кримського водозабору, без води залишилися 14 вулиць приватного сектору міста Стаханов Луганської області - близько 3 тис осіб.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар ТОВ «Луганськвода» Володимир Черниш.
За його словами, фахівці «Луганськводи» о 14.15 достроково завершили ремонтні роботи на лінії електропередач. Зараз виконується заповнення водоводів водою, після чого водопостачання приватного сектору Стаханова буде відновлено у повному обсязі.
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