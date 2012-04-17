На Южноукраїнській АЕС сталася аварія

На Южноукраїнській АЕС другий блок відключено від об’єднаної енергосистеми України.

Радіаційний та протипожежний стан на станції - у межах норми.

У понеділок о 20.33 на Южноукраїнській АЕС внаслідок руйнування ізолятора основного трансформатора блоку № 2 стався обрив високовольтної лінії, що призвело до спрацювання аварійного захисту енергоблоку.

Енергоблок № 2 виведено на мінімально контрольований рівень і відключено від об’єднаної енергосистеми України, повідомляє прес-служба МНС.

Працівниками станції вживаються заходи по усуненню несправностей. Радіаційний та протипожежний стан на станції - у межах норми.