Мешканці Антрациту лишилися без води
11:55, 17 квітня 2012Новини регіонів
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Аварія на каналізаційному колекторі
В Антрациті Луганської області більш як 5 тисяч осіб залишилися без води через аварію на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», зараз ремонтна бригада усуває пошкодження.
Через аварію на північну частину Антрациту понижено подачу води з 1000 до 500 кубометрів. Для населення організовано підвезення води двома автоцистернами.
До вечора 17 квітня планується відновлення водопостачання у штатному режимі.
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