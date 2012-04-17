Мешканці Антрациту лишилися без води

В Антрациті Луганської області більш як 5 тисяч осіб залишилися без води через аварію на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», зараз ремонтна бригада усуває пошкодження.

Через аварію на північну частину Антрациту понижено подачу води з 1000 до 500 кубометрів. Для населення організовано підвезення води двома автоцистернами.

До вечора 17 квітня планується відновлення водопостачання у штатному режимі.