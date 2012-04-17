На Вінниччині відкрито сучасне відділення гемодіалізу

У Вінницькій області на базі Немирівської центральної районної лікарні відкрито сателітне відділення амбулаторного гемодіалізу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

Для функціонування даного відділення були проведені ремонтні роботи загальною вартістю 1,5 млн грн; закуплено оснащення, як побутове, так і медичне, на 200 тис грн, введені необхідні штатні посади.

«Відкриття такого медичного відділення допоможе врятувати життя не одному вінничанину та розвантажить відділення гемодіалізу обласної лікарні ім. Пирогова, яке працює у чотири зміни» - підкреслив голова ОДА Микола Джига під час урочистого відкриття відділення.

На квітень 2012 року у Вінницькій області методом програмного гемодіалізу лікується 145 хворих, на перитонеальному діалізі 36 хворих, трансплантовану нирку мають 25 осіб.

Довідка УНІАН. На обліку у Вінницькій області перебуває 1576 пацієнтів, які мають хронічну ниркову недостатність різних стадій. Також щорічно виявляється близько 10-12 хворих з вперше виявленою нирковою недостатністю в термінальній стадії.

Упродовж 2011 року у відділенні гемодіалізу проходили лікування 140 пацієнтів.