Секретар міськради Алупки півроку безплатно жив у санаторії МОЗ
Міліція склала протокол про корупцію
Працівники міліції Криму склали на секретаря міської ради Алупки Павла Постникова (Партія регіонів) протокол про адміністративне корупційне порушення, повідомляє прокуратура АРК.
За інформацією правоохоронців, чиновник з листопада 2011 року незаконно жив у санаторії Міністерства охорони здоров`я України. Протокол складений за матеріалами прокуратури.
"Посадовець, використовуючи службове становище, порушуючи вимоги закону "Про принципи запобігання і протидії корупції", безплатно проживав в одному із санаторіїв МОЗ України, чим завдав збитків на суму майже 40 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.
Адмінпротокол направили до суду.
Як повідомляв УНІАН, депутати міськради 3 квітня висловили недовіру меру Алупки Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. Після цього обов`язки мера Алупки виконує секретар міськради П.Постников.
Прокуратура Ялти 10 квітня склала на В.Толстонога протокол про корупцію: мер був єдиним власником двох приватних фірм, які минулого року одержали близько 2 млн грн доходу.