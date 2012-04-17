У Києві завершено опалювальний сезон

В Києві завершено опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

“Вже завершено опалювальний сезон. Сьогодні вже опалення в місті немає. У нас співпало так, що ми до 16 числа завершили і температурний графік, і календарний. Якраз по закону ми повинні опалювати місто до цієї дати”, - сказав О.Мазурчак.

Він також відзначив, що цього опалювального сезону завдяки добрій підготовці господарства столиці до зими, було менше аварій, а також було впроваджено кілька цікавих проектів з енергозбереження.

“Один із них був здійснений на котельні “Московська”, де було встановлено обладнання, що дає можливість економити тепло. І також ми вперше почали використовувати для контролю за проривом на теплотрасах тепловізори”, - зазначив перший заступник голови КМДА.

Він повідомив, що буквально тиждень за допомогою тепловізора було виявлено в місті аварію та розмиття грунту, що загрожувало провалом асфальту. Водночас ситуація була попереджена.

“Ви знаєте скільки в нас було проблем, коли провалюються люди в кип’яток під асфальт, розмивається земля. З допомогою тепловізора було знайдено таке місце якраз перед житловим будинком, перед входом. І така ж могла б бути трагедія. Але завдяки тому, що було вчасно проведено дослідження і спасли ситуацію. Це буде носити потім постійний характер”, - розповів О.Мазурчак.