В Ужгороді зіткнулися локомотив та вагони
Провідники отримали синці
Львівська залізниця спростовує інформацію про те, що в результаті зіткнення двох потягів в Ужгороді ввечері 16 квітня до лікарні потрапило 7 осіб, в тому числі одна особа тяжко травмована.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби Львівської залізниці Лілія Криницька.
За її словами, справді, вчора ввечері в Ужгороді у депо сталася позаштатна ситуація під час підготовки потяга до рейсу.
«Під час чіпляння локомотива і вагонів трапилося зіткнення. Технічною мовою, відбулося жорстке зчеплення», - уточнила Л.Криницька.
За її словами позаштатна ситуація виникла через помилку працівників залізниці. «Працівники неправильно розрахували швидкість та відстань під час чіпляння локомотива і вагонів», - додала начальник прес-служби.
Як сказала Л,Криницька, вагони «сильно трусонуло, повилітали шибки, у кількох вагонах розбилися дзеркала».
Водночас Л.Криницька спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що в результаті позаштатної ситуації постраждало 7 осіб.
«Постраждалих немає, проте «швидку» викликали, аби переконатися, що людям нічого не загрожує. Усіх провідників, які на мить удару були у вагонах, оглянули. У кількох з них зафіксовані синці», - додала речниця Львівської залізниці.
Також вона повідомила, що всі провідники, які були у момент удару у вагоні, вирушили в рейс. У Львові їх зустрів начальник Львівської залізниці і також розпитав про інцидент.
За словами Л.Криницької, розслідування позаштатної ситуації триває.
За даними УМНС у Закарпатській області, інформації про надзвичайну ситуацію на залізниці у них немає.