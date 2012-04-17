В Ужгороді зіткнулися локомотив та вагони

Львівська залізниця спростовує інформацію про те, що в результаті зіткнення двох потягів в Ужгороді ввечері 16 квітня до лікарні потрапило 7 осіб, в тому числі одна особа тяжко травмована.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби Львівської залізниці Лілія Криницька.

За її словами, справді, вчора ввечері в Ужгороді у депо сталася позаштатна ситуація під час підготовки потяга до рейсу.

«Під час чіпляння локомотива і вагонів трапилося зіткнення. Технічною мовою, відбулося жорстке зчеплення», - уточнила Л.Криницька.

За її словами позаштатна ситуація виникла через помилку працівників залізниці. «Працівники неправильно розрахували швидкість та відстань під час чіпляння локомотива і вагонів», - додала начальник прес-служби.

Як сказала Л,Криницька, вагони «сильно трусонуло, повилітали шибки, у кількох вагонах розбилися дзеркала».

Водночас Л.Криницька спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що в результаті позаштатної ситуації постраждало 7 осіб.

«Постраждалих немає, проте «швидку» викликали, аби переконатися, що людям нічого не загрожує. Усіх провідників, які на мить удару були у вагонах, оглянули. У кількох з них зафіксовані синці», - додала речниця Львівської залізниці.

Також вона повідомила, що всі провідники, які були у момент удару у вагоні, вирушили в рейс. У Львові їх зустрів начальник Львівської залізниці і також розпитав про інцидент.

За словами Л.Криницької, розслідування позаштатної ситуації триває.

За даними УМНС у Закарпатській області, інформації про надзвичайну ситуацію на залізниці у них немає.