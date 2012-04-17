У Харківській області під час ДТП загинуло двоє осіб

У Харківській області під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС у Харківській області, на 40-му км автодороги Харків - Зміїв - Балаклія поблизу міста Зміїв сталося перекидання автомобіля «Фольксваген Пасат».

Внаслідок ДТП водій та його пасажир загинули на місці пригоди. Ще одного пасажира госпіталізовано.