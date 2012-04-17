На Чернігівщині після реконструкції відкрито Ніжинський пологовий будинок. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації.

Після реконструкції пологового блоку створено 6 індивідуальних пологових залів, обладнаних для проведення партнерських пологів, акушерська операційна та палати дитячої реанімації, оснащені сучасним медичним обладнанням. Введені в дію 2 операційні та стерилізаційна. Операційний блок дає можливість цілодобово проводити як акушерські, так і гінекологічні операції. Весь ліжковий фонд переведений на сумісне перебування матері та дитини. Торік заклад сертифіковано на звання «Лікарня доброзичлива до дитини».

На реконструкцію лікувального закладу витрачено майже 2,5 млн грн, з яких 2,3 млн грн склали кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток.

На сьогодні Ніжинський пологовий будинок надає акушерсько-гінекологічну допомогу жінкам міста Ніжина та Ніжинського району, а також жителькам Борзнянського, Бахмацького, Ічнянського та Носівського районів. Щорічно в закладі відбувається понад 1110 пологів.