Плавець-марафонець Софяник здійснив 10-кілометровий заплив

Севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України Олег Софяник сьогодні здійснив пасхальний заплив у холодній воді Чорного моря на дистанцію 10 км, від мису Херсонес до стародавнього Херсонесу (до Національного заповідника «Херсонес Таврійський»).

Як повідомив кореспондента УНІАН організатор запливу, голова громадської організації «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту у м. Севастополі» Олександр Синявський, плавця на надувному човні супроводжував президент Севастопольської федерації зимового плавання Валерій Веселов.

Спортсмен стартував о 6.00, а до фінішу прийшов об 11.05. «Вітер був попутний південний, дуже сильний. Плавець плив кролем і брасом. Сильно переохолодився. Окрім цього, у районі Стрілецької бухти і Херсонеса довелося відбиватися від нападу чайок і бакланів», - повідомив О.Синявський.

У найближчих планах плавця - безпрецедентний заплив через Середземне море від узбережжя Кіпру до Ізраїлю (Святої Землі), додав лідер громадської організації.