У Антрациті прорвало залізобетонний каналізаційний колектор

У місті Антрацит Луганської області прорвало залізобетонний каналізаційний колектор.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17 год. 30 хв. 17 квітня у м. Антрацит унаслідок довготривалої експлуатації та дії агресивних речовин стічних вод стався порив залізобетонного каналізаційного колектора, введеного в експлуатацію у 1971 році (діаметр 600 мм).

Через аварію тимчасово призупинено водопостачання північної частини міста. До аварійно-відновлювальних робіт та підвезення води залучено бригади та автоцистерни Антрацитівського департаменту ТОВ „Луганськвода”.