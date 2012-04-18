На Харківщині в ДТП загинула жінка та дитина

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка та дитина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася 16 квітня на 565-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський у Чугуївському районі.

37-річний водій автомобіля «Opel Astra», не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП загинули пасажири автомобіля: 36-річна жінка та 11-річна дівчинка. Водія автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до реанімації. Ведеться слідство.



