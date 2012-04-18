У Чернігові стартувала акція «Серце до серця»

У Чернігові стартувала акція зі збору коштів для хворих на цукровий діабет дітей у рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», що триватиме до 6 травня. Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю міської ради.

Як повідомила під час прес-конференції представник Фонду «Серце до серця», студентка психолого-педагогічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Ольга Кукуюк, у місті під час акції працюватимуть 500 волонтерів, в області буде залучено 650 волонтерів. Акція пройде в усіх загальноосвітніх закладах Чернігова. Там, а також на вулицях Чернігова, працюватимуть волонтери із скриньками, в які кожен охочий зможе пожертвувати кошти для хворих дітей.

Зібрані гроші будуть витрачені на придбання інсулінових помп для дітей, хворих на цукровий діабет. На Чернігівщині проживають понад 180 дітей, які хворіють на цукровий діабет.

Цьогорічна акція «Серце до серця» проводиться всьоме. За результатами проведення минулорічної акції «Серце до серця» для надання допомоги дітям, хворим на цукровий діабет спільними зусиллями волонтерів, організаторів в Україні було зібрано понад 4,1 млн. грн. (зокрема, у Чернігівській області – 118 168,64 грн.).

Інсулінова помпа – медичний пристрій для введення інсуліну при лікуванні цукрового діабету, також відомий як терапія з безперервним введенням інсуліну.