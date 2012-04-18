2-річна дівчинка загинула через отруєння ліками

Дворічна дівчинка в Севастополі померла не внаслідок отруєння якоюсь отрутою, котру невстановлені особи використовували проти бродячих собак, а внаслідок необережного поводження з лікарськими препаратами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Севастополя Валерій Ястрембський. (Трагічний випадок у Севастополі стався 19 лютого. Мати дівчинки впевнена, що дитина з`їла отруту для собак, яку розкидали біля дитячого майданчика, – УНІАН).

За інформацією В.Ястрембського, під час перевірки і проведення первинного судово-медичного дослідження стало ясно, що смерть дитини настала внаслідок гострого отруєння лікарським препаратом - пігулками «но-шпа», які були виявлені експертами в дівчинки і слідчими під час огляду в квартирі. Як додав прес-секретар, потрібен був час для остаточних висновків токсикологічного і гістологічного досліджень, без яких неможливо було точно встановити обставини і причину смерті.

Тому, як сказав він, прокуратурою Севастополя було скасовано постанову слідчого відділу УМВС про відмову в порушенні кримінальної справи у зв`язку з відсутністю складу злочину, а матеріали були повернені для подальшого проведення перевірки.

В.Ястрембський підкреслив, що остаточний і однозначний висновок експертів - смерть дівчинки настала внаслідок отруєння лікарським препаратом "но-шпа", і всі інші припущення про причину смерті були виключені.

Прес-секретар додав, що на сьогодні за фактом смерті дівчинки в слідчому відділі УМВС у Севастополі проводиться додаткова перевірка для встановлення обставин, яким чином дівчинка могла вдома отруїтися вказаним препаратом.

Результати остаточної перевірки знаходяться на контролі в прокуратурі міста.

Як стало відомо УНІАН від джерела в правоохоронних органах міста, виявлений у ліжечку дівчинки препарат "но-шпа" міг опинитися там через неуважність однієї з нянь, яка на той момент приймала вказаний лікарський засіб.