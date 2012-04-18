У центрі Києва до Євро-2012 буде перекрито рух транспорту
12:38, 18 квітня 2012Новини регіонів
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Столична Державтоінспекція повідомляє, що у зв’язку з відкриттям фан-зони до Євро-2012, з 28 травня по 7 липня буде перекрито вулицю Хрещатик від Інститутської до Б. Хмельницького.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, з метою належної підготовки та проведення заходу, згідно розпорядженням КМДА від 30 березня 2012 року №512, рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00:00 годин 28 травня до 1:00 годин 7 липня на відрізку від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького. Рухатись на цьому відрізку можуть лише спеціальні машини та акредитований транспорт.
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