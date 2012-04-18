У Луцьку збудують перинатальний центр з пологовим відділенням. Про це заявив голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Як зазначив Б.Клімчук, Луцьк – єдиний обласний центр в Україні, де є лише один пологовий будинок - міський. У Ківерцівському, Рожищенському та Луцькому районах функціонують спеціалізовані відділення, однак цього не достатньо, адже на Волині існує тенденція до збільшення народжуваності.

Вже у 2012 році область отримає на будівництво перинатального центру 30 млн грн. Загалом його кошторисна вартість – понад 80 млн грн.