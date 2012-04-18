В Антрациті ліквідована аварія на колекторі

В Антрациті Луганської області ліквідована аварія на каналізаційному колекторі, внаслідок якої вчора, 17 квітня, 5 тис. чоловік залишилися без води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», ремонтні роботи вчора тривали весь день до пізнього вечора. Після чого водопостачання було відновлене.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня через аварію на каналізаційному колекторі в північну частину Антрациту, де проживає майже 5 тис. чоловік, була знижена подача води з 1000 до 500 куб м. Для населення було організовано підвезення води автоцистернами.