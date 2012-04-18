У Сумах чоловік убив своїх 2-річного і 3-річного синів

У Сумах чоловік шилом убив двох своїх маленьких синів - трирічного і дворічного хлопчиків - і сам повісився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, до правоохоронців звернулася дружина померлого, яка не могла потрапити до квартири. На місце події виїхала слідчо-оперативно група у складі співробітників УМВС України в Сумській області і прокурора Ковпаківського району міста Суми.

Під час огляду приміщення в коридорі був виявлений труп чоловіка, в кімнаті квартири було знайдено трупи двох маленьких хлопчиків з ознаками насильницької смерті (з колотими ранами грудної клітини).

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п.п.1,2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

Триває слідство.