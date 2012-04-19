Директор будинку для старих оформлював заповіти на себе

Прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу.

Були сфабриковані заповіти від 4 пенсіонерів

Фігурантами справи є колишній директор будинку-інтернату, голова та секретар однієї з сільських рад Волочиського району за замах на заволодіння спадковим майном утриманців будинку-інтернату і підроблення з цією метою заповітів (ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури.

Вивчивши матеріали Управління СБУ в області, прокуратура з’ясувала, що ці особи, за попередньою змовою між собою, складали та реєстрували на своїх близьких родичів завідомо неправдиві заповіти від імені померлих утриманців інтернату для інвалідів та громадян похилого віку, які нібито ще за життя заповідали їм спадкове майно.

Таким чином було сфабриковано заповіти від 4 пенсіонерів на майже 10 га земель вартістю понад 161 тис. гривень, а також від 5 осіб, котрі, як з’ясувалось під час слідства, спадкового майна не мали.

Справу за підслідністю передано до Управління СБУ в області.

