У Криму вітер повалив сто дерев, поранено двоє людей

Ураганний вітер повалив сьогодні в Криму близько 100 дерев, поранено двох молодих жінок.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Мешканки Сімферополя 22 і 27 років отримали численні переломи внаслідок падіння гілок. Потерпілих доставлено до реанімації. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Тим часом, із чотириповерхової будівлі в центральній частині Сімферополя зірвало дах загальною площею 400 квадратних метрів. Крівля впала на припарковані поряд зі спорудою п`ять машин. Рятувальники МНС і співробітники комунальних служб намагаються вивільнити автомобілі.

У повідомленні зазначається, що швидкість вітру досягала сьогодні в Сімферополі, Сімферопольському й Білогірському районах 21 метра за секунду.

Прогноз по Криму на четвер невтішний: оголошено штормове попередження.