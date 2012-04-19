У Криму вітер повалив сто дерев, поранено двоє людей
Двох молодих жінок
Ураганний вітер повалив сьогодні в Криму близько 100 дерев, поранено двох молодих жінок.
Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Мешканки Сімферополя 22 і 27 років отримали численні переломи внаслідок падіння гілок. Потерпілих доставлено до реанімації. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.
Тим часом, із чотириповерхової будівлі в центральній частині Сімферополя зірвало дах загальною площею 400 квадратних метрів. Крівля впала на припарковані поряд зі спорудою п`ять машин. Рятувальники МНС і співробітники комунальних служб намагаються вивільнити автомобілі.
У повідомленні зазначається, що швидкість вітру досягала сьогодні в Сімферополі, Сімферопольському й Білогірському районах 21 метра за секунду.
Прогноз по Криму на четвер невтішний: оголошено штормове попередження.