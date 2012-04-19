Іноземець викрав 4-річну доньку і вивіз її до Йорданії

У Полтаві міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадання йорданцем 4-річної доньки і вивезенні її за кордон - до Йорданії.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник ГУ МВС України у Полтавській області Едуард Федосов.

За його словами, кримінальну справу порушено за ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадання людини).

Він відзначив, що громадянин Йорданії незаконно вивіз свою доньку за підробленими документами, без дозволу матері.

Шлюб було зареєстровано на території України, викрадена дитина має українське громадянство.



