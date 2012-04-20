Жінка здала 2-річного сина в оренду

На Прикарпатті до 5 років ув’язнення засуджено жінку, яка здала в оренду для жебракування свого дворічного сина.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, у жовтні минулого року 22-річну жінку було затримано, щойно вона передала дитину особам, що жебракують, й отримала за піврічну оренду малюка 20 тисяч гривень.



Було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. На час досудового слідства обвинувачена перебувала під вартою.



Коломийський міськрайонний суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.



Дитину взято під захист держави.

