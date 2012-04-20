У Херсоні протестували проти гомосексуалізму

У Херсоні відбулася акція протесту проти пропаганди гомосексуалізму та проведення гей-парадів.

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася о 13.00 у центрі міста на площі Свободи перед кінотеатром «Україна». На захід зібралися близько 10 осіб.

Організували акцію херсонські громадські організації «Відновлене життя», «Золота осінь», «Здорова сім`я - успіх нації», «Дім милосердя» і релігійна громада «Церква християн повного Євангелія «Посольство Боже».

Як повідомив керівник обласної організації «Відновлене життя» Роман Костогриз, організатори протесту вважають, що після того як в Україні стартувала Національна кампанія «Стоп насильству!» на період до 2015 року і підписано розпорядження про реалізацію Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, в країні почалася офіційна пропаганда гомосексуалізму. За його словами, пропаганда спрямована на найвразливішу аудиторію - дитячу, оскільки передбачає включення до програм з позашкільної і позаурочної роботи загальноосвітніх навчальних закладів пропаганду гендерної культури - гомосексуальної, лесбійської, бісексуальних та трансгендерних орієнтацій.

За словами Р.Костогриза, все це створює загрозу традиційним цінностям українців, зокрема, сімейним і християнським.

Організатори акції підписали звернення на ім`я Президента України Віктора Януковича з вимогою припинити формування в Україні ювенальної юстиції та не підписувати прийнятий парламентом новий Кримінальний процесуальний кодекс.