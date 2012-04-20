Чернігівщина: знеструмлено 3 населених пунктів, 14 сіл без зв’язку

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 3 населених пунктів, 14 сіл без електрозв’язку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Так, внаслідок несприятливих погодних умов (дощу та грози) вночі сталося аварійне відключення ділянки ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 13 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 3 населених пунктів на території Чернігівського району.

Також у регіоні не функціонують 8 АТС, без електрозв’язку залишаються 14 населених пунктів на території Городнянського, Козелецького, Чернігівського та Щорського районів.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися сьогодні силами ПАТ "Чернігівобленерго" та ПАТ "Укртелеком".