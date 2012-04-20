На Житомирщині облаштують 23 пункти "швидких" і вертолітні майданчики

У Житомирській області на час проведення в Україні фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу облаштують два вертолітних майданчика та розгорнуть 23 пункти швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформації та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з посиланням на губернатора області Сергія Рижука, в області триває підготовка інфраструктури до Євро-2012 .

За його словами, під час проведення фінальної частини Євро-2012 на території області буде розгорнуто пункти тимчасового базування швидкої допомоги.

"На трасі Київ-Чоп їх буде 12, на трасі Київ-Ковель – 11. Ці пункти, розташовані на базі ФАПів та сільських амбулаторій, почнуть працювати з 25 травня цього року . На дорогах будуть відповідні дорожні покажчики. Службами МНС буде облаштовано 2 вертолітних майданчика у Червоноармійському та Новоград-Волинському районах для термінового перевезення постраждалих у разі виникнення такої необхідності", - зазначив С.Рижук.

На його думку, область має належним чином підготуватися до чемпіонату. "Ця робота включає в себе цілий спектр питань – від безпеки руху і екологічного контролю до системи заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій”, - наголосив С.Рижук.

Територією Житомирщини проходять магістральні автошляхи Київ-Чоп (протяжністю 192 км), Київ-Ковель (166 км), а також траси на Бердичів, Любар, Овруч (до кордону з Білоруссю). На їх облаштування з бюджетів різних рівнів виділено 159,7 млн грн, що на 16 млн більше, ніж минулого року. У даний час дорожні служби ліквідують ямковість та інші деформації дорожнього полотна.

Крім того, в області під час проведення Євро-2012 буде створено 28 пунктів гостинності та кілька фан-зон.

