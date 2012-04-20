У столиці трапилось ДТП за участю 9 автомобілів

У Києві 19 квітня сталося ДТП, в якому було «задіяно» дев’ять автомобілів. Травмовано трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ м. Києва, ДТП сталося близько 19.10. За попередніми даним події розвивались так: по Гаванському мосту в напрямку центра міста рухався «Фольксваген Пасат», за кермом якого був 25-річний житель Київської області. Це авто на великій швидкості врізалось в колону автомобілів, що стояли попереду. В результаті ДТП, крім «Фольксвагена», було пошкоджено «Форд Мондео», «Нісан Мікра», «ВАЗ-2107», «Хюндай», «Нісан Альмера», «Лекскс», «Шевроле Такума» та «Сітроєн».

Внаслідок цього зіткнення травмовано водія та пасажира «Хюндай» і пасажира «Фольксвагена». Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються. Попередня причина пригоди - перевищення швидкості та неуважність водія «Фольксвагена».



