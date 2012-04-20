Мамі хлопчика, що загинув під уламками, дали 100 тисяч

У Севастополі сім`ї 7-річного хлопчика, який загинув 7 лютого під опорною стіною, що обвалилася, вручили дві банківські картки на суму більш як 100 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій Савенков після вручення карток матері загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Севастополі на будівельному майданчику внаслідок падіння бетонної глиби загинув семирічний хлопчик. Хлопчик ріс у багатодітній сім`ї, його мати приїхала до Севастополя на заробітки із Західної України. Вона без чоловіка виховує ще п`ятеро неповнолітніх дітей.

Правоохоронні органи Севастополя порушили за фактом загибелі хлопчика кримінальну справу.