У Львові студент „замінував” нічний клуб

Сьогодні о 3.05 на телефон 102 від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що один з нічних розважальних клубів Львова заміновано.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, через п’ять хвилин після першого дзвінка у міліцію знову зателефонували з іншого мобільного номера: той же чоловічий голос повідомив, що приватна охорона того ж розважального закладу не впускає відвідувачів.

За лічені хвилини на місце події прибули представники слідчо-оперативної групи міліції, рятівники, медики. З нічного клубу було евакуйовано близько 400 людей.

За словами начальника Львівського міського управління міліції Сергія Зюбаненка, вибухово-технічні експерти і слідчі провели усі заходи з виявлення вибухових пристроїв, однак виявилося, що повідомлення про замінування було неправдивим.

У результаті оперативно-розшукових заходів безпосередньо біля входу у клуб було затримано псевдомінера. Ним виявився студент одного з вишів Львова, 1991 року народження.

Зі слів затриманого, тієї ночі він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Хотів піти розважитись у нічний клуб, однак не зміг цього зробити, оскільки його не впустили охоронці закладу. Через це молодик вирішив помститися, зателефонував у міліцію і повідомив про замінування цього клубу.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.